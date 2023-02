Rimini, altra delusione al ‘Neri’ Pagato a caro prezzo un errore

RIMINI

0

GUBBIO

1

RIMINI (4-3-2-1): Zaccagno; Laverone, Allievi (39’ st Gigli), Panelli, Haveri; Biondi (28’ st Tonelli), Pasa (23’ st Sandri), Matteo Rossetti; Mattia Rossetti (23’ st Gabbianelli), Santini; Vano (23’ st Mencagli). A disp.: Galeotti, Lazzarini, Tanasa, Regini, Accursi, Pietrangeli, Tofanari. All.: Gaburro.

GUBBIO (3-5-2): Di Gennaro; Portanova (16’ st Bontà), Redolfi, Bonini; Morelli, Toscano, Bulevardi (16’ st Dutu), Vitale (5’ st Rosaia), Nicolao; Arena (28’ st Spina), Arras (16’ st Vasquez). A disp.: Meneghetti, Semeraro, Di Stefano, Tazzer, Corsinelli, Guerrini. All.: Braglia.

Arbitro: Diop Abdoulaye di Treviglio.

Reti: 10’ st Arena.

Note - Ammoniti: Panelli, Bulevardi, Portanova, Morelli, Laverone, Rosaia, Santini. Spettatori 2.564: 1.851 abbonati e 713 paganti. Angoli 8-3.

di Donatella Filippi

Un po’ come a Fiorenzuola. Con la stessa gioia di aver rivisto il Rimini dei bei tempi. Con la stessa amarezza di non aver guadagnato niente. Così, il Gubbio come il Fiorenzuola: minimo sforzo, massimo risultato. Con l’aggravante, tornando a guardare in casa biancorossa, di aver fatto tutto da sé. Nel bene e nel male. Soprattutto nel male se si pensa a quell’errore, banale e incomprensibile, commesso da Allievi che ha consegnato nelle mani del Gubbio tre punti pesantissimi.

Gaburro non cambia quasi nulla, se non per necessità, rispetto all’ultima gara con l’Alessandria, quella che ha riportato il Rimini a pronunciare la parola vittoria. C’è Haveri in difesa al posto di Regini, c’è Biondi in mezzo al campo a sostituire l’infortunato Delcarro. Nessuna variazione in zona gol con Vano affiancato da Santini e Mattia Rossetti. Si comincia e la partenza del Rimini è di quelle capaci di far paura al Gubbio. Lo fa Santini, dopo appena tre minuti, quando al volo spedisce verso la porta un pallone al bacio arrivato dalla sinistra dal piede di Matteo Rossetti. Di Gennaro si supera. E sarebbe stato battuto, a un soffio dell’intervallo, se non fosse stato salvato da quel palo colpito da lontanissimo da capitan Laverone.

Poi dopo dieci minuti della ripresa succede quello che non ti aspetti. Perché non ti aspetti che, con i biancorossi in pieno controllo e in piena pressione, Allievi perda un pallone sanguinoso al limite dell’area. Non può non approfittarne Arena che solo davanti a Zaccagno non sbaglia. Poi il Rimini prova a riorganizzarsi, ma dall’altra parte c’è un Gubbio che non ha nessuna intenzione di farsi scappare la prima vittoria del girone di ritorno, la prima del 2023. Gaburro punta sulle forze fresche che ha in panchina, buttando nella mischia anche l’ultimo arrivato Sandri. I biancorossi provano a costruire, ma senza ordine e le continue perdite di tempo degli umbri (assecondati da un arbitro di certo non severo) non aiutano capitan Laverone e compagni.

Tanto che si arriva a quei sette minuti di recupero concessi senza che Di Gennaro debba usare i guanti. E i biancorossi chiudono ancora una volta senza niente in tasca al ‘Romeo Neri’. Ma questa volta, per quello che vale, immeritatamente.