Rimini, niente playoff per Ogbeide

Pesantissimo forfait in casa Rimini. Nella giornata di martedì, Derek Ogbeide è stato sottoposto ad intervento chirurgico alla spalla destra proprio a Forlì, presso Villa Igea, in seguito all’infortunio rimediato in occasione della sfida di inizio mese contro Latina. Operazione che si era resa inevitabile, dal momento che il duro colpo aveva provocato una lesione a carico anche dei legamenti, ma che adesso priverà la RivieraBanca di uno dei suoi cardini.

La stagione del pivot americano, infatti, può considerarsi già chiusa, dal momento che il recupero post-operatorio – che sosterrà a Rimini – richiederà diversi mesi. Ogbeide aveva chiuso il girone Rosso a 16,1 punti e 8,9 rimbalzi in 26,6’ di impiego medio.

La compagine adriatica, che la Pallacanestro 2.015 potrebbe incrociare in un potenziale primo turno playoff nel caso in cui chiudesse ai primi quattro posti del girone Bianco, potrà correre ai ripari e sostituire Ogbeide, eventualmente, soltanto al termine della seconda fase in corso di svolgimento.

Simone Casadei