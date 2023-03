Rimontata la Virtus, Under 17 prima in regione

Per ribaltare il passivo dell’andata serviva un’impresa e i ragazzi di coach Gandolfi hanno condotto in porto una super vittoria. ‘Riscattando’ il -6 dei Romiti con un preciso 52-59 finale, infatti, l’Under 17 Eccellenza della Pallacanestro 2.015 (nella foto) ha superato la Virtus Bologna nella gara di ritorno e si è guadagnato il titolo di campione regionale. Un risultato di grande prestigio, al termine di un confronto estremamente equilibrato (decisivi i 27 punti di Pinza nel ritorno), che è il meritato riconoscimento di una regular season ai limiti della perfezione. I biancorossi hanno infatti conquistato il primo posto nel girone con 15 vittorie in 16 partite, miglior difesa (55,2 punti subiti) e secondo miglior attacco (78,2 punti). Messo in archivio questo successo, comincerà ora la fase interregionale del campionato, che vedrà i ragazzi forlivesi affrontare le squadre di Lombardia, Piemonte e VenetoTrentino da primi classificati in Emilia-Romagna.