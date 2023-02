"Rinascita, fai attenzione a Roderick"

Il calendario, in questa 22esima giornata di regular season di A2, riserva alla Rinascita Rimini il Chieti, squadra che si affaccerà al Flaminio domenica (attenzione: alle 19). Una formazione, quella abruzzese, che dopo aver stentato parecchio (appena 3-14 il record un mesetto fa), si è resa protagonista di ben tre vittorie nelle ultime quattro uscite, brusca inversione di tendenza che le ha consentito di chiudere il ‘buco’ sui fondali della graduatoria. E in quel clamoroso 34 c’è lo zampino di un giocatore che il precedente spezzone di campionato non lo aveva disputato. Parliamo di Terrence Roderick, guardia-ala statunitense classe ‘88. Un veterano, ormai, mentre quando fece tappa qui, nella remota stagione 20102011, era poco più di un ragazzo. E Rimini rappresentò addirittura la seconda esperienza europea, poiché la prima volta che trasvolò l’oceano si fermò in Austria, ai Lions Traiskirchen. L’aveva scovato in un campetto da playground Manuel Capicchioni, il figlio del patron Luciano, gli era piaciuto e gli aveva così proposto di provare a diventare un professionista. Ad attenderlo ai Lions, quell’americano appena 21enne, c’è Andrea Maghelli, coach brindisino che ha messo radici da queste parti.

"Avevo visto poche partite sue a livello di college, ma il talento era evidente – ricorda il ‘Mago’, ora coach dell’Happy RenAuto Rimini in B femminile –. Quello che mi colpì di più era l’aggressività in attacco, su ogni possesso voleva fare qualcosa, non era lì per riposare, mai visto inattivo. Arrivava con grande facilità al ferro, schiacciava, mentre non era ancora continuo come tiratore. Diede grande sostanza alla squadra". E al termine di quell’annata Maghelli riferì le sue impressioni su T-Rod alla famiglia Capicchioni. "Sì, mi chiamò Manuel, poi anche Luciano – rivela Andrea –. Io dissi quel che pensavo di lui, cioè che lo ritenevo pronto per giocare nella LegaDue italiana, cosa che puntualmente avvenne". Già, Roderick fa coppia con il navigato Lollis nell’Immobiliare Spiga di coach Caja, per lui una stagione da 16 punti a gara con una particolarità: nel girone d’andata tirò 1225 da tre, per un ottimo 48%, mentre al ritorno non fece esplodere neppure una bomba pur prendendosi 31 tentativi.

Poi la carriera l’ha portato a giocare a Cremona, Forlì (in due tappe diverse), in Israele, ad Agropoli, Ferrara, Bergamo, Napoli e, nella stagione scorsa, in Argentina. A Chieti, nelle sue quattro partite, ha espresso 13.8 punti (47% da due, 217 da tre, 86% dalla lunetta), 7.2 rimbalzi e 7.2 assist in 33’. E domenica scorsa, nel successo sulla Fortitudo, ha firmato una prestigiosa ‘tripla doppia’. Sarà lui il pericolo pubblico numero 1 per l’Rbr, anche se la guardia Darryl Jackson non scherza (18.1 pt col 45% nelle triple).

