Rinvii in Seconda Terza, due recuperi

Si ferma il campionato di Seconda Categoria a causa del maltempo. Il comitato di Ravenna, infatti, ha rimandato a data da destinarsi le gare che si sarebbero dovute disputare domenica del girone M nel quale l’Edelweiss Jolly è al comando. Palla ferma anche nel girone N, guidato dal Santa Sofia, nel quale la ripartenza è programmata per domenica prossima.

Terza Categoria. Con il campionato ancora fermo, si giocano oggi, alle 14.30, due recuperi a completare il girone d’andata. In programma la trasferta della capolista Fiumanese, in casa dell’Atletico Dovadola, e il match tra Bertinoro e Real Meldola. La classifica: Fiumanese* 32; Bagnolo 28; Longianese 27; Union Sammartinese, Junior Gambettola 21; Atletico Dovadola* 20; San Colombano Italtex 19; Real Cesenatico 17; Vigne 16; ArtusiAnna 15; Real Meldola*, Sporting Valbidente 13; Bertinoro* 7; Sanzili Cesena 1. * = una gara in meno.