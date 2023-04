Rivincita Gazzotti: "Forlì, puoi farcela Io più aggressivo come vuole Martino"

di Gianni Bonali

Giulio Gazzotti è stato uno dei protagonisti della vittoria di Forlì con Cantù: per l’ala biancorossa 23 minuti giocati, 11 punti, 8 rimbalzi, con una prestazione concreta e intensa. La sua migliore partita della stagione, trascinatore nel primo quarto del big match: domina la lotta nel pitturato con i lunghi lombardi. Gazzotti è un giocatore che si rende utile in tanti aspetti durante l’incontro, ma soprattutto è un uomo squadra con esperienza anche in serie A1 e una guida per i giovani del roster.

Gazzotti, come giudica, nella vittoria con Cantù, la sua prestazione e quella della squadra?

"È stata una bella partita e sono contento della mia prestazione: una vittoria di squadra dopo una settimana un po’ particolare, con l’infortunio a Daniele Cinciarini. Il capitano è stato in forse fino all’ultimo istante prima del match, poi si è deciso di non rischiarlo".

Avete vinto anche senza di lui. Un bel segnale.

"Abbiamo preparato bene la partita e messo sul parquet quintetti ‘strani’, anche per ovviare alla sua assenza e la nostra affermazione su Cantù dimostra che il processo di crescita del gruppo è costante, al di là dei singoli giocatori".

Questo riguarda anche lei. Si è parlato tanto di Adrian, che è diventato più incisivo sotto canestro, ma la sua partita contro Cantù va nella stessa direzione.

"Siamo cresciuti tutti indistintamente: Adrian, Sanford, Benvenuti e tutti i ragazzi. Coach Martino e lo staff tecnico hanno chiesto a noi lunghi di essere efficaci e aggressivi, oltre che in fase difensiva e a rimbalzo, anche in attacco. Stiamo mettendo a frutto sul parquet queste indicazioni e abbiamo dimostrato di essere competitivi con i lunghi avversari".

Nei playoff questo conterà ancora di più.

"Vogliamo migliorare ancora per arrivare alla fase decisiva pronti a dare il massimo".

Avete incontrato in sequenza Cremona, Treviglio e Cantù: può fare un bilancio di questa seconda fase del campionato?

"Nel primo incontro in casa con Cremona abbiamo pagato lo scotto della fisicità, che è un fattore comune a tutte le squadre del girone Verde e abbiamo perso anche per una cattiva gestione delle ultime fasi della gara: potevamo vincerla, è comunque stata sempre in equilibrio fino alla fine. Con Treviglio e Cantù siamo stati bravi e solidi, con la consapevolezza di poter giocare alla pari per primeggiare nel girone".

Nella stagione 202021 a Tortona, dopo una cavalcata iniziale di 13 vittorie consecutive, lei è riuscito a conquistare la storica promozione in serie A dopo una finale con Torino vinta in trasferta in una gara 5: quella sera lei fu il miglior rimbalzista dei suoi. Trova delle affinità tra quella squadra vincente e la Forlì attuale?

"A Tortona, al di là della storica promozione, è stata una stagione eccezionale. Vedo a Forlì la stessa voglia di vincere e di migliorarsi. In Piemonte l’allora coach Ramondino ci faceva lavorare duramente come a Forlì con coach Martino e i risultati sono arrivati. Inoltre eravamo un gruppo unito che si aiutava l’un l’altro e che si allenava divertendosi, con entusiasmo: come in Romagna".

In chiusura, Forlì è in testa alla classifica del suo girone: che aria si respira in città?

"C’è un pubblico caldo e appassionato, che ci coinvolge e che ci supporta sempre nel corso del match. Durante i playoff il fattore campo sarà decisivo, giocheremo ogni tre giorni, e un palasport pieno potrà fare la differenza".