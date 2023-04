Rivive il sogno di Yassine: maratoneta olimpico a 39 anni

Si parla anche di Forlì nel video che racconta la carriera del maratoneta olimpico, Yassine El Fathaoui, al centro della puntata di ‘Traguardi!’, online sul palinsesto live di LepidaTV (www.lepida.tv) e su Smart Tv al canale 80 del digitale terrestre. L’atleta nato in Marocco, in Italia dal 1999, dal 2015 si è allenato a Forlì, nella pista del campo ’Gotti’, con l’allenatore di casa nostra Giorgio Reggiani. Ora è tornato a vivere a Parma, ma per anni, con la prospettiva di gareggiare a Tokyo con la maglia azzurra, si era trasferito a Forlì.

Privo di sponsor, senza alcun nutrizionista o fisioterapista alle spalle, Yassine ha fatto tutto da solo, con l’aiuto di Reggiani. Grazie a duri allenamenti e al proprio talento nella corsa, il maratoneta si è via via migliorato, scendendo fino a correre i 42 km e 195 metri in 2 ore 10’ e 10”. A quel punto è arrivata la convocazione nella nazionale italiana e quindi il coronamento del sogno: le Olimpiadi di Tokyo. Una sorpresa, perché Yassine non era conosciuto, ma fino a un certo punto, perché si è guadagnato il pass cronometro alla mano.

All’età di 39 anni El Fatahoui, di mestiere operaio metalmeccanico (la sua azienda, in provincia di Parma, l’ha anche sostenuto), è giunto 47° nella maratona olimpica, col tempo di 2 ore 19’ 44”. La puntata, con la testimonianza e la storia del tenace fondista, resterà disponibile anche sul palinsesto on demand di LepidaTV al link: https:www.lepida.tvelenco-video-serie?format=25144.