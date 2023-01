Roderick a Chieti, ma non debutterà al Palafiera

Il clamoroso ritorno da ex è sfumato per appena una settimana: nella giornata di ieri, Chieti ha perfezionato l’acquisto di una vecchia conoscenza del basket forlivese, l’americano Terrence Roderick. Il giocatore ha militato, infatti, nella FulgorLibertas Forlì nella stagione 201213 (più uno scampolo nella primavera 2012) e nella Pallacanestro 2.015 nel campionato 202021. L’all around di Philadelphia stava giocando in una lega minore nella sua città natale dopo un’esperienza da 14 punti di media nella compagine argentina del Quimsa di Santiago del Estero. E ora va a rinforzare il roster abruzzese guidato da coach Stefano Rajola. Prima, però, ci sono varie formalità burocratiche: Roderick, dunque, arriverà in Italia solo nei prossimi giorni raggiungendo i nuovi compagni di squadra, fra i quali anche Darryl Joshua Jackson, anche lui ex forlivese.

Quella del Palafiera potrebbe curiosamente, per uno scherzo del destino, essere invece l’ultima partita di un altro ex Unieuro? Da Chieti non ci sono dichiarazioni ufficiali, ma pare che Jackson resti per comporre una strana ma talentuosa coppia di esterni. Attenzione, piuttosto, perché l’anno scorso un Jackson motivatissimo (e ispiratissimo al tiro) sbancò il Palafiera con la sua Stella Azzurra.

Infine, una curiosità: Chieti conferma la sua propensione per coloro che si sono messi in luce in maglia biancorossa. Prima degli acquisti di Jackson e ora Roderick, lo scorso inverno era arrivata a un passo da Erik Rush: anche in quel caso, il giocatore rischiò di debuttare al Palafiera da avversario. Non accadde perché fu proprio la società biancorossa a inserirsi nella trattativa, riportando l’ala a casa propria.