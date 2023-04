Salvezza, lo Scirea vuole lottare ancora

Torna in campo dopo la pausa il Gaetano Scirea che, alle 18.30, ospita la Virtus Medicina per provare a tenere vivo il sogno salvezza. I bolognesi, nonostante una stagione ad alta quota, sono reduci da quattro sconfitte consecutive. I veterani Poluzzi e Musolesi (entrambi in doppia cifra di media), oltre all’ex Baskérs Vandi sono le principali bocche da fuoco. Tuttavia a tre giornate dal termine la squadra di coach Montuschi è a -4 con lo scontro diretto a sfavore contro la Bsl quintultima, dunque non può più sbagliare per provare ad evitare la retrocessione diretta. Ma questo potrebbe non bastare: se stasera anche San Lazzaro vincesse, tra le mura amiche, la retrocessa 4 Torri Ferrara, scorrerebbero i titoli di coda sulla stagione e sull’esperienza in serie C della formazione bianconera.