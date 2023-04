Sammartinese, blitz per i playoff

Nella 24ª giornata del campionato di Terza Categoria la Fiumanese, già promossa, è ancora corsara a suon di gol. Nella battaglia per l’ammissione ai playoff dal 2° al 7° posto, centrano i tre punti preziosi San Colombano Italtex e Union Sammartinese, in trasferta, e Real Meldola, in casa. Netta vittoria del Bagnolo già qualificato.

Risultati e marcatori: Sporting Valbidente-Fiumanese 1-4 (Ricci; 2 Faye, Badjan, Ibraimi), Atletico Dovadola-San Colombano Italtex 1-2 (Pergolini; 2 Caputo), Bagnolo-ArtusiAnna 3-0 (Casamenti, Pedota, Di Marco), Junior Gambettola-Bertinoro 1-1 (Bevilacqua; Spighi), Longianese-Union Sammartinese 1-3 (Toscano; 2 Abbati, Guienne), Real Meldola-Vigne 2-1 (Moisuc, Agostini; Bravaccini rig.), Sanzili Cesena-Real Cesenatico 2-2 (Faedi, Comandini; Bianchi, Moca).

Classifica: Fiumanese 62; Atletico Dovadola 46; Bagnolo e Junior Gambettola 45; San Colombano Italtex 40; Union Sammartinese 36; Real Meldola, Longianese 35; Vigne 34; Real Cesenatico 27; Sporting Valbidente 26; Bertinoro 24; ArtusiAnna 18; Sanzili Cesena 3.