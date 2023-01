Sammaurese salvata da Grassi

Sammaurese

1

Correggese

1

SAMMAURESE (4-3-2-1): Piretro 6; Masini 6,5, Benedetti 6, Maggioli 6, Bolognesi 6,5; Scarponi 6 (25’ st Grassi 6,5),Gaiola 6, Casadio 6; Bonandi 6,5 (37’ st Berardi sv), Barbatosta 5,5 (25’ st Maltoni 6); Merlonghi 5,5. All. Martini.

CORREGGESE (4-3-3): Bertozzi 6,5; M. Bassoli 6, Pupeschi 6, Gigli, Cavallari 6; Galli 6(45’ st Likaxhiu sv ) Manuzzi 6 (14’ st Carta 6),Davighi 6; Rizzi 6 (31’ st Pozzebon), Iaquinta 6,5 (22’ st S. Bassoli 6), Simoncelli 6,5 (39’ st Giorcelli sv). All. Soda.

Arbitro: Ravara di Valdarno.

Reti: 39’ pt Iaquinta, 43’ st Grassi.

Note: espulso Martini, allenatore della Sammaurese al 46’ pt.

La prontezza di Lorenzo Grassi riporta la gara in parità, giusto premio per una prestazione positiva delal Sammaurese. Emiliani in gol al 39’: assist di Simoncelli e Iaquinta lasciato troppo libero appoggia in rete. Al 43’ il pari: Bertozzi respinge il tocco ravvicinato di Maltoni, ma non può fare nulla sul tap-in di Grassi.