San Severo-Ravenna, punti salvezza in palio

Ultima giornata di regular season nel campionato di A2, con ben pochi verdetti ancora da definire in vista della seconda fase. Sia nel girone Rosso che nel Verde, resta da attribuire solo l’ultimo posto del girone Blu, cioè quello delle squadre subito sotto le big: se la Fortitudo battesse Forlì sarebbe matematicamente certa del sesto posto, che potrebbe sfumare in caso di sconfitta e di contemporaneo successo di Rimini, al Flaminio, contro Pistoia, già certa del girone Giallo (quello appunto delle migliori tre dei due gruppi della prima fase). Nel girone Verde, invece, il ballottaggio è tra Assigeco Piacenza (a Trapani) e Agrigento (a Casale Monferrato).

Nel girone Rosso, importante anche l’esito del match tra San Severo e Ravenna che metterà in palio punti per la seconda fase salvezza. Le altre gare in programma: Chiusi-Cividale, Udine-Nardò e Chieti-Cento. Riposa Mantova.

Classifica: Forlì 40; Cento e Pistoia 34; Udine 26; Cividale 24; Fortitudo e Rimini 22; Nardò 20; Chiusi e Mantova 18; Ravenna, Chieti e San Severo 14.

v. r.