Sanford e Adrian fantastici, Penna è ovunque

Gazzotti 5. il centro biancorosso non mette a referto punti in 11 minuti di gioco. In difficoltà contro i lunghi tattici friulani, Martino lo lascia a sedere.

Adrian 7,5. L’ala di Morgantown chiude la gara con 22 punti in 37 minuti di presenza sul parquet. Top scorer, insieme a Sanford, dei biancorossi gioca una partita solida proseguendo la sua striscia positiva: è un costante punto di riferimento per i compagni sia sull’arco che nell’area pitturata.

Cinciarini 6,5. Il capitano chiude con 13 punti in 26 minuti di gioco. Quando entra in campo è sempre incisivo, con una tripla importantissima anche nell’ultimo quarto. Sulla sua prestazione pesa, però, l’14 ai tiri liberi che nei minuti finali poteva ridare energie a Cividale.

Valentini 6,5. Il play di Casale Monferrato finisce la gara con 7 punti in 18 minuti di gioco. Metta energia soprattutto in fase difensiva e segna i liberi dell’aggancio nel 3° quarto. Alla fine, comunque, non convince Martino che nella volata ne fa a meno. Il suo parziale in campo segna -7.

Pollone 6. Il tabellino dell’ala forlivese dice 3 punti in 29 minuti di una gara in cui dimostra le sue qualità difensive, ma è impreciso in fase offensiva.

Radonjic sv. Rimane in campo per soli 2 minuti. Con Cento potrà tornare a esprimere il consueto dinamismo.

Penna 7. Per il play di Bentivoglio i punti finali sono 4 in 27 minuti di gioco, ma mette sul parquet rapidità e intensità con anche 4 rimbalzi e 5 assist. Non a caso con la sua presenza in campo, Forlì ha un parziale di +17.

Sanford 8. La guardia di Lexington rimane in campo per 29 minuti, mette a referto 22 punti, top scorer dei forlivesi insieme a Adrian. Nel terzo quarto con i biancorossi a rincorrere i friulani mette a segno 9 punti in 5 minuti e risulta decisivo per la rimonta. In più rimbalzi, visione di gioco e aggressività in difesa davvero difficili da trovare da un americano con grandi responsabilità in attacco. Come quella che si prende nel finale e chiude i conti con una tripla.

Benvenuti 6,5. Il centro biancorosso racimola 6 punti in 17 minuti di gioco, con una prestazione concreta. Si batte con agonismo con i lunghi di Cividale e dimostra di essere sempre utile alla squadra.

Gianni Bonali