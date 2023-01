Sanford s’accende, Radonjic sfiora la perfezione

Penna 6,5. Gladiatorio, sempre costretto ad arginare rivali molto più alti e grossi di lui, fa il possibile, costretto a un super lavoro per la sostanziale assenza del compagno di reparto Valentini. Peccato il 25 ai liberi, ma è il fondamentale in cui tutta l’Unieuro è stata deficitaria ieri sera.

Sanford 7,5. Se Forlì fosse volata, come avrebbe meritato, alle Fina Four di Coppa, l’impresa avrebbe avuto il suo volto. Autore della rimonta iniziale, protagonista nel finale con i 5 punti all’ultimo giro di lancette che hanno tenute vive le speranze dei biancorossi, ha fatto le pentole e i coperchi, agendo a lungo anche da play per consentire a Penna di rifiatare.

Pollone 6,5. Si è dannato l’anima come sempre in difesa, purtroppo una serata meno proficua in attacco, che ci riporta al giocatore dei primi mesi di campionato e non a quello più brillante e incisivo dell’ultimo periodo.

Adrian 5. Se due indizi fanno prova, dopo la serataccia di Pistoia giunge un’altra partita da dimenticare per il lungo americano. L’impressione è che patisca molto gli avversari fisici, in grado di tenere bene sul suo primo passo. Il suo repertorio spesso non gli consente un gioco efficace spalle a canestro e se non riesce ad armare il tiro da tre, risulta senza frecce in faretra. Va recuperato al più presto.

Gazzotti 5. Anche Giulio viene messo in difficoltà dalla superiore taglia e atletismo dei piemontesi e in attacco termina senza sporcare il tabellino. Guadagna 5 rimbalzi.

Radonjic 7,5. Negli Stati Uniti, il suo sarebbe chiamato un losing effort: la migliore prestazione stagionale, non sbagliando quasi nulla al tiro, 3 rimbalzi e altrettanti assist, ha dimostrato di essere una pedina importante nello scacchiere biancorosso.

Benvenuti 6. In doppia cifra ai rimbalzi (11), perde la maniglia in un paio di occasioni in cui era stato servito al bacio dai compagni. Nel complesso una prestazione in chiaroscuro per il lungo livornese, ma il reparto avversario era piuttosto attrezzato.

Cinciarini 7. La squadra si aggrappa a lui nei momenti di mare mosso e il capitano ripaga con alcune fiammate. Preso di mira dagli arbitri, viene tolto dalla contesa per 5 falli poco dopo una bomba spettacolare.

Valentini n.g. Il faro di questa Pallacanestro 2.015 prende un colpo alla spalla e non riesce più a rientrare.

Flan n.g. Due minuti in campo, perché fra i piccoli c’era bisogno anche di lui. Non sfigura.

