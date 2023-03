Sango e Grazhdani a segno, il Cava Ronco fa festa in 2’

Cava Ronco

2

Valsanterno

0

CAVA RONCO: Carroli, Bellavista, Pascucci, Valentini (15’ st Rabiti), Fantinelli, Melandri, Guiebre (33’ st Casadei) , Stucchi, Grazhdani (25’ st Martoni), Fornaciari, Sango. All.: Muccioli.

VALSANTERNO: Sammarchi, Valentini, Capasso, Pasotti (24’ st T. Ragazzini), Resta, Zaganelli (30’ st F. Ragazzini), Pirazzoli, Suzzi, Tonini (33’ st Cataldi), Simone (24’ st Castaldo), Bali (1’ st Suma). All.: Biagi.

Arbitro: Santeramo di Monza.

Reti: 14’ pt Sango, 16’ pt Grazhdani.

Note: ammonito Tonini.

Bastano 2’ al Cava Ronco per sbrigare la pratica Valsanterno, al termine di una gara godibile e giocata a viso aperto da entrambe le formazioni. I forlivesi partono di gran lena, sfruttano l’ampiezza e al 14’ passano: Stucchi sfonda sulla destra, piomba in area e scarica un destro potente rintuzzato da Sammarchi; la palla carambola sui piedi di Sango che, da due passi, ribadisce in rete. Gli ospiti accusano il colpo e in un batter d’ali incassano anche il raddoppio: sventagliata oceanica per Grazhdani, che si divincola del diretto marcatore e, dal limite, fulmina Sammarchi. La reazione del Valsanterno sta tutta in una rasoiata velenosa di Capasso deviata in corner da Carroli. Nella ripresa gli imolesi alzano i giri e attaccano a testa bassa. Di Pirazzoli le iniziative più pericolose: al 2’ bolide da distanza siderale che si spegne a lato di un soffio; al quarto d’ora incornata in avvitamento alta sulla traversa. Generoso ma sterile il forcing finale del Valsanterno, il Cava Ronco regge l’urto e intasca altri 3 punti.

Marco Lombardi