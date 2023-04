Santa Maria Nuova a caccia della finale di C2 Il Forlì attende la sfidante per la promozione in B

La Polisportiva 80 Santa Maria Nuova gioca oggi, alle 14.30, la semifinale dei playoff del campionato di serie C2 di calcio a 5 , partita in programma sul parquet del Futsal Bellaria. Il quintetto bertinorese ha centrato la qualificazione grazie al quarto posto nel gruppo B, dietro a Ceisa Gatteo e Rossoblù Imolese che, in contemporanea, si giocano la promozione in C1 avendo terminato la regular season appaiate al comando. La perdente giocherà la ‘seconda’ finale contro la vincente della semifinale dei bertinoresi.

In C1 è ancora fermo il Forlì Oleodinamica, già ammesso alla finale dei playoff grazie al secondo posto nel girone emiliano-romagnolo dietro al Bagnolo Reggio Emilia, promosso in B. I biancorossi attendono l’esito della semifinale che si gioca oggi tra Mernap Faenza e Sassuolo. La finale sabato prossimo al PalaMarabini di San Martino in Strada.

f. p.