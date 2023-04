Santa Maria Nuova fermato

Disco rosso per la Polisportiva 80 Santa Maria Nuova impegnata nella semifinale dei playoff del campionato di serie C2 di calcio a cinque. Il quintetto bertinorese, allenato da mister Marco Morgagni, aveva staccato il biglietto per gli spareggi grazie al quarto posto ottenuto nel girone B della regular season. Nella gara unica di spareggio il quintetto gialloblù è stato battuto sul parquet del Futsal Bellaria per 3-1. Per il Santa Maria Nuova a segno Nicolas Zanfanti. Nello spareggio valido per la promozione in serie C1 la Rossoblù Imolese si è imposta per 5-4 sul Ceisa Gatteo. Le due formazioni avevano chiuso in parità dopo le sedici giornate di campionato del girone B emiliano-romagnolo.

Intanto, l’Oleodinamica Forlì di serie C1 ha conosciuto la sua rivale per la finale playoff: è la Mernap Faenza, che ha battuto Sassuolo 6-0. Si gioca sabato alle 15 al PalaMarabini di San Martino in Strada.

f. p.