Santa Sofia, una promozione fatta in casa

Franco Pardolesi

Una vittoria sofferta, che dà ancor più soddisfazione. Il Santa Sofia ha vinto il girone N della Seconda Categoria ed è quindi promosso in Prima. Domenica scorsa, infatti, in uno stadio Brusati gremito da quasi quattrocento spettatori, superando 1-0 il Dismano Utd, grazie alla rete di Bagnolini, la squadra di mister Pier Luca Pani ha centrato un successo portato a casa dopo una lunga stagione che ha visto i bidentini prevalere sulle altre forlivesi Sporting Predappio, Deportivo Roncadello, e Real Cava, oltre alle cesenati Pioppa Gattolino e Rubicone Calisese.

"Vincere con la squadra del proprio paese – racconta l’esperto allenatore del club biancazzurro – è molto bello. Anche se ovviamente durante la stagione le chiacchiere per i bar di Santa Sofia a volte sono state poco utili. Ma tutto è andato bene: dopo aver perso l’annjo scorso la finale dei playoff la squadra, composta in buona parte da elementi locali, è stata molto unita. Per noi dello staff l’impegno è stato ancor più pesante perché i turni lavorativi di alcuni ragazzi ci hanno costretto ad allenamenti suppletivi in orari diversi da quello serale. Ma tutto è ripagato da questa vittoria".

Un trionfo propiziato dall’opera del diesse Manuel Castellucci, che l’allenatore ringrazia anche per il suo staff: "Senza il mio vice Alex Canali, il preparatore atletico Gianmarco Mazzoli e quello dei portieri Davide Miliffi questo risultato sarebbe stato impossibile. Per vincere a qualsiasi livello è importante l’unione d’intenti di tutti e i ragazzi sono stati bravi a presentarsi a tutti gli allenamenti senza mollare mai, in particolare nei momenti più difficili".

Quello di questa stagione è stato il settimo campionato in cui mister Pani, profeta in patria, ha guidato l’undici del Santa Sofia; aveva già conquistato un’altra promozione in Prima Categoria e una salvezza nei playout. In merito al futuro Pani specifica: "Per quel che riguarda la squadra avremo bisogno di qualche rinforzo a centrocampo e di una buon attaccante da affiancare a Cangialosi, autore di 16 reti. Per quanto mi riguarda dovrò tener conto del parere di mia moglie che domenica, dopo la vittoria, mi ha chiesto: chi sarà l’allenatore del Santa Sofia quest’altr’anno? Vedremo".

Questa la rosa completa della squadra presieduta da Sauro Conficconi. Portieri: Giacomo Girani, Davide Miliffi, Lorenzo Olivucci. Difensori: Karim Balward, Filippo Biandronni, Cristian Biserni, Mattia Cabassi, Giuseppe Catalano, Yabre Prince Idriss, Alessandro Zanchini, Abledi Zahri. Centrocampisti: Diego Amadori, Simone Bagnolini, Yassine Hathout, Diagne Ibrahima, Yassine Kahi, Zakaria Mesco, Nicolò Milanesi, Giacomo Paganoni, Stefano Sassi, Davide Silvestri. Attaccanti: Ferruccio Amadori, Luca Amadori, Christian Del Giudice, Najim Muriel Ennassiri, Davide Cangialosi, Resul Zuli Merseli. Staff: allenatore Pier Luca Pani, vice allenatore Alex Canali, preparatore atletico: Gianmarco Mazzoli, preparatore portieri Davide Miliffi; direttore sportivo: Manuel Castellucci.