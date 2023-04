Sant’Andrea Castelnuovo al top

Il Sant’Andrea Castelnuovo (foto) a vinto la prima fase del campionato di calcio Uisp, che quest’anno ha visto le formazioni forlivesi impegnate in un girone assieme alle rappresentanti di Ravenna. Al termine della prima fase la squadra allenata da Fabio Novaga si è lasciata alle spalle Vecchia Romagna Lugo e Amatori Stuoie Lugo, appaiate in seconda posizione. Nell’ultima gara della regular season la formazione artusiana è stata battuta 3-2 sul campo del Cotignola, a segno Marco Cucchi, capocannoniere della squadra con 17 centri, e Fakhredine.

Le altre gare delle squadre forlivesi: Amatori Sisa-Vecchia Romagna 3-3, Borgo Rivola-Coccolia 0-0, Galaxy Fornò-Amatori Stuoie 0-5, Predappio-Audace San Pietro in Trento 8-0. Questa la classifica finale: Sant’AndreaCastelnuovo 53; Vecchia Romagna Lugo, Bar Stuoie Lugo 49; Wild Bagnara 43; Cotignola 42; Coccolia 36; Predappio 28; Galaxy Fornò 22; Grillo Bagnacavallo 19; Audace San Pietro in Trento 13; Borgo Rivola 12; Amatori Sisa 9. Nella seconda fase il Sant’Andrea sarà impegnato in un girone a tre assieme a Coccolia e Vecchia Romagna Lugo.

f. p.