Vittoria preziosissima per l’Under 17 Eccellenza, che si aggiudica il match contro Cesenatico (64-51) e consolida ulteriormente il primato salendo a quota 28: è Sanviti il grande protagonista (20 punti). Scontro diretto da dimenticare, invece, per l’Under 19 Eccellenza biancorossa, che esce sconfitta da Pesaro prima della classe, vittoriosa 71-54. Zilio (15) e Bandini (11) ci provano, ma Forlì deve arrendersi. Ko, infine, anche per l’Under 17 Gold forlivese, caduta in casa contro Castel San Pietro per 54-61 (Spagnoli 11).