"Sarà una partita molto fisica"

Forlì ha battuto Rimini già tre volte, comprese un torneo amichevole e la Supercoppa pre-campionato. Ma coach Mattia Ferrari cancella i precedenti negativi: "Conta solo il campionato, quando andammo a -20, li riprendemmo e poi loro vinsero in un finale punto a punto. Adesso mi aspetto una gara diversa, Forlì è in casa e al palazzo ci sarà un’atmosfera importante. Ma noi vogliamo essere competitivi". La Riviera Banca può avere un vantaggio sotto canestro visto che Forlì non ha un vero pivot? "No, però ha italiani come Benvenuti e Gazzotti che sono abituati a giocare contro gli americani, così come Adrian ha un fisico che gli consente di difendere su un centro classico. Sono giocatori che hanno dato sempre risposte tecniche importanti". Ferrari prevede dunque "una partita molto fisica, di grandi contatti. Dovremo cercare di non farci mettere in difficoltà, non dovremo subire troppo le loro caratteristiche, la loro difesa".

a. c.