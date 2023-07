Scacchi, Tellarini sul podio E si qualifica per i Mondiali

Lorenzo Tellarini, già campione d’Italia un anno fa in Sicilia a Terrasini nella categoria Under 10, sfiora l’impresa anche quest’anno in Friuli a Tarvisio, dove tra il 2 e il 9 luglio si sono giocate le fasi finali dei Campionati italiani giovanili di scacchi. Al debutto nella fascia Under 12, l’undicenne di Meldola gioca nove partite e ne vince 7, con una patta e una sconfitta (non perdeva agli Assoluti da due anni); alla fine della competizione è terzo, ma soprattutto si guadagna l’accesso ai Mondiali juniores, in agenda a novembre proprio in Italia, in Abruzzo a Montesilvano.

Il circolo di Forlì, che aveva in gara 16 tra bambini e ragazzi (un migliaio i partecipanti), piazza nei primi 10 posti anche Mattia Circolari e Agata Agnoletti, rispettivamente nell’Under 10 maschile e femminile, entrambi premiati (nella foto, da sinistra, Tellarini, Agnoletti e Circolari).

Note liete anche da Francesco Saverio Valgimigli, 6 punti su 9 nell’Under 14 e soprattutto una prestazione maiuscola – in gergo tennistico ‘persa al quinto set’ dopo 4 ore e mezza di gioco – col triestino Nicolas Perossa, titolare della Nazionale azzurra juniores. Nell’album dei ricordi anche la vittoria di prestigio di Simone Lega (Under 12) contro il leccese Mattia Murra, tra i più quotati della sua fascia.

"Sono contento sotto tutti i punti di vista – commenta il maestro Roberto Bartolozzi, presente per l’intera durata dell’evento, analizzando circa 150 partite –. I nostri ragazzi hanno dimostrato maturità e serietà scacchistica, in una disciplina difficile come la nostra: sono orgoglioso di loro, il gruppo c’è".