Scandiano soffre Maltoni Ma allo Scirea non basta

Ci prova fino in fondo, ma non riesce il colpaccio al Gaetano Scirea: 66-70 (15-17; 33-31; 50-57) è il finale della sfida contro la Pallacanestro Scandiano, una delle big del torneo, che deve sudarsela per tutti i 40’ sul parquet di Bertinoro. Nel primo tempo regna l’equilibrio, con un ispirato Maltoni a tenere sempre a contatto i suoi, che sotto le plance soffrono però la consistenza di Levinskis. Dopo l’intervallo, gli ospiti danno la spallata decisiva: guidati dalle giocate del solito Astolfi (25 punti per lui), gli emiliani si portano avanti in doppia cifra, allungando così le mani sul match. La reazione dei padroni di casa arriva, ma non basta per mettere in discussione il risultato.

Il tabellino: Benzoni 12, Maltoni 17, Sovera 6, Monticelli 7, Biandolino 4, Bassi 8, Coralli 2, Baietta ne, Palazzi, Torelli 10. All.: Montuschi.