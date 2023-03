Scatta l’omaggio a Monica Bandini

Una mattinata di primavera in sella alla mountain bike nel ricordo di una grande ciclista prematuramente scomparsa. È in programma domani il primo memorial Monica Bandini di Castrocaro dedicato alla prlurimedagliata atleta forlivese, già iridata nella cronometro a squadre nel 1988, venuta a mancare nel 2021 a soli 56 anni, a seguito di un malore improvviso. Oggi alle 16 l’apertura delle iscrizioni alla gara, organizzata dall’associazione Ads Contest 360 e patrocinata dal Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole, dal consorzio di promozione turistica Castrumcari e dal Coni.

Un evento aperto a tutti gli atleti in possesso di regolare tesseramento alla Federazione ciclistica italiana o ad altro ente di promozione sportiva convenzionato. Secondo le previsioni della vigilia saranno almeno 200 gli appassionati che domattina alle 9.30 si presenteranno al campo sportivo castrocarese di via Battanini, teatro del via. Contestualmente al memorial Bandini si svolgeranno la 5° tappa ‘Mare e Collina’ valida per il campionato Mountain bike e Gravel, oltre alla prima tappa della Romagna Bike Cup lungo un percorso segnato di 31 chilometri e 750 metri di dislivello su un terreno misto sterrato-collinare e alcuni tratti di asfaltato.

La gara, seguita da mezzo apripista e servizio scopa, attraverserà alcune delle zone paesaggisticamente più affascinanti del territorio quali Rio Cozzi, il crinale di Converselle e Montepaolo, sulle orme del Sentiero del Santo, quindi la frazione di Bagnolo e il parco fluviale di Castrocaro. Alle ore 13 sono previste le premiazioni nello scenario del centro Derby di via Vallicelli, dove avrà luogo il consueto pasta party.

Monica Bandini (nella foto), nata a Faenza ma originaria di Villagrappa, partecipò a diversi Tour de France, conquistò tre medaglie consecutive nella cronometro a squadre ai mondiali sul finire degli anni Ottanta prima di diventare, dopo l’addio alla carriera professionistica, la regina delle Granfondo.