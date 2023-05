Schiumarini al traguardo del duro ‘Marocco Desert Challenge’

di Fabio Villa

Andrea Schiumarini, pilota forlivese classe 1981, grande amante dei raid estremi – ben tre le sue partecipazioni alla Dakar, per l’esattezza nelle edizioni 2019, 2020 e 2022 –, è ritornato di recente in uno dei suoi amati deserti, nientemeno che il Sahara, per prendere parte al Marocco Desert Challenge, evento motoristico nato nel marzo 2008 in Libia, per poi trasferirsi in Tunisia e approdare alla fine in Marocco nel 2013.

La maratona quest’anno prevedeva otto tappe per complessivi 2.400 chilometri, con piloti provenienti da 31 Paesi, alla guida di 78 auto, 105 proto tubolari, 77 fra moto e quad e 22 camion. Al fianco di Schiumarini in veste di navigatore, il titolare di Rteam, la scuderia che li ha seguiti sul campo di gara, Cesare Gianfranco Rickel Del Mare, appassionato sportivo classe 1987 (ex calciatore di ottimo livello anche con Chievo e Modena), con cinque partecipazioni alla Dakar. Il mezzo che hanno impiegato i due è stato un Mitsubishi Pajero, preparato dall’officina GV4X4 di Forlimpopoli.

Partenza da Agadir e arrivo a Merzouga, passando quindi da zone costiere ad altre all’interno del paese nordafricano, con tracciati tecnici, scenari meravigliosi, temperature costantemente molto elevate, oltre i 40 gradi: questi gli elementi affrontati dall’equipaggio con il forlivese alla guida. La corsa ha ovviamente messo a dura prova equipaggi e mezzi meccanici, una competizione che comunque ha visto Schiumarini giungere al traguardo con una positiva trentunesima posizione assoluta, praticamente a centro classifica.

"Questa gara è stata dura ed estrema – precisa Schiumarini –. I tracciati si sono presentati subito tecnici sia per il tipo di terreno che per la navigazione. Non era permesso improvvisarsi e l’esperienza è stata fondamentale. Un altro elemento estremo è stato il caldo. Abbiamo toccato anche i 52° ed ovviamente è stato difficile per noi come per la vettura".

Condizioni che hanno costretto gli organizzatori a ridurre i percorsi di alcune prove speciali, per evitare ai team di attraversare alcune zone veramente troppo calde. "Ho sempre saputo che non sarebbe stato facile – conclude Schiumarini –, ma era tanto tempo che volevo essere tra quelle dune. Il Marocco Desert Challenge si è rivelato un rally raid bellissimo, con tracciati difficili. Esattamente come che piace a me".