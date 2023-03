Scirea, caduta pesante

Netta sconfitta per il Gaetano Scirea che, nell’importante sfida sul campo della Bsl San Lazzaro, è caduto per 90-74 (parziali 29-23; 52-42; 74-55) complicando così la corsa salvezza: ora il quintultimo posto occupato dai bolognesi dista 6 punti e superarli sarà molto difficile, considerando anche lo scontro diretto a sfavore dopo aver perso il vantaggio del +3 dell’andata.

In una gara a punteggi alti, i padroni di casa si portano subito avanti, ma la risposta Scirea arriva pronta, con un 10-2 di parziale firmato da Bassi e Maltoni che rimette in scia i bianconeri. La prima spallata, però, arriva tra primo e secondo quarto: prima Nanni, poi una serie di bombe contro la zona fanno scappare San Lazzaro, che si porta in vantaggio in doppia cifra all’intervallo. Dopo la pausa lunga, la reazione Scirea non c’è: i padroni di casa volano fino sul +21, conquistando così una vittoria purtroppo pesante. Vana la presenza di 4 giocatori bianconeri in doppia cifra.

Il tabellino: Benzoni 11, Maltoni 17, Sovera 6, Monticelli 11, Biandolino 9, Bassi 13, Coralli 2, Baietta, Galarza, Palazzi, Torelli 5. All.: Montuschi.