Scirea, duro esame contro Scandiano

Alle 18.30 torna in campo il Gaetano Scirea per la terza volta in sette giorni, ospitando a Bertinoro la Pallacanestro Scandiano. I reggiani sono una delle formazioni più talentuose ed esperte del torneo e se la giocheranno fino alla fine per provare a entrare nella prossima C unica. Molte le frecce a disposizione dell’attacco di coach Spaggiari: sotto canestro Levinskis ha chili e qualità, mentre sugli esterni Astolfi, Galvan e l’under Caiti sono le principali bocche da fuoco (tutti in doppia cifra di media) di un roster che può contare su altri giocatori di spessore come il play Coslovi e la guardia Taddei. All’andata finì in goleada: 83-48 per gli emiliani; l’obiettivo per questa sera è dare battaglia, confermando i progressi mostrati negli ultimi tempi.