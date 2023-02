Scirea in palla: 5 in doppia cifra, netta vittoria contro la Rebasket

Arriva una bella vittoria per il Gaetano Scirea, che abbatte l’emiliana Rebasket con l’inequivocabile risultato di 84-65 (25-19; 45-34; 70-55), allungando quindi la striscia positiva ed agganciando la Bsl al quartultimo posto in classifica. Sin dal primo quarto i bianconeri bertinoresi prendono il controllo delle operazioni, martellando nel pitturato ospite con il duo Ndour-Biandolino. I reggiani arrancano, privi del loro bomber Bertolini (in panchina solo per onor di firma), appoggiandosi ai canestri di Rovatti (17 punti alla fine) e Amadio (15). Così lo Scirea pian piano allunga, grazie anche alla mira dall’arco di Maltoni e Bassi, fino a volare sul +15 dopo l’intervallo. La reazione degli ospiti non arriva, il divario sul tabellone fra le due squadre resta sempre ampio e così i ragazzi di Montuschi conquistano due punti fondamentali per il morale e per la corsa salvezza. Tabellino Scirea: Benzoni 11, Sovera 6, Monticelli 5, Ndour 10, Bassi 16, Coralli, Zoboli 8, Palazzi, Torelli 7, Giorgini, Maltoni 11, Biandolino 10. All. Montuschi.