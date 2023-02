Scirea, non basta Ndour

Niente da fare per il Gaetano Scirea che, nel turno infrasettimanale, non riesce a interrompere la marcia del lanciatissimo Cvd Casalecchio che, contro i bianconeri, ha conquistato la sua settima vittoria consecutiva con il punteggio di 57-45 (18-19; 33-25; 46-32).

Partono forte i ragazzi di coach Montuschi, che inaugurano il match con la schiacciatissima di Ndour (alla fine top scorer con 16 punti) e il solito Bassi, che porta avanti Bertinoro di qualche lunghezza. La risposta dei padroni di casa non tarda ad arrivare: Bertuzzi e Magnolfi rimettono in scia i bolognesi, che nel secondo quarto mettono la freccia grazie alla difesa che concede solo 6 punti in 10’ (con appena un canestro dal campo) allo Scirea.

Dopo l’intervallo, sono le difese a prevalere sugli attacchi, con il Cvd che guida sempre in doppia cifra nel punteggio, mentre Bertinoro fa a pugni con il ferro, senza mai riuscire a rimettere in discussione il risultato.

Il tabellino: Benzoni 4, Maltoni 2, Sovera 2, Monticelli 3, Ndour 16, Bassi 8, Biandolino 4, Giorgini ne, Baietta ne, Zoboli, Palazzi ne, Torelli 6. All.: Montuschi.