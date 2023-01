Scirea, panchina a Montuschi

Cambio in panchina per il Gaetano Scirea: dopo il -52 patito nell’ultimo turno contro gli Angels Santarcangelo, la società del patron Silimbani ha deciso di provare a cambiare rotta, per invertire la tendenza di una stagione fin qui difficile e condizionata da assenze ed infortuni, che vede Bertinoro all’ultimo posto nel campionato di C Silver, appaiata a Imola e Ferrara.

Al posto di Valerio Rustignoli, che aveva fin qui guidato la squadra, arriva un veterano delle panchine forlivesi: si tratta di Marco Montuschi (foto a destra), a lungo allenatore in diverse società (Ca’ Ossi, Idb, Artusiana Forlimpopoli, Aics), che nella passata stagione si era dimesso in corsa dall’incarico di allenatore della serie B femminile targata Aics. L’esordio del nuovo allenatore bianconero è previsto per domani sera, quando lo Scirea scenderà in campo contro Lugo sul campo amico di Bertinoro, per la prima giornata del girone di ritorno.