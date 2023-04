Scirea, peccato: ora la retrocessione è vicina

Ci spera fino all’ultimo, ma non riesce il blitz al Gaetano Scirea che cade per 87-83 (19-21; 48-46; 66-60) sul campo del Magik Parma e ora è condannato a non perdere più per provare a conquistare i playout: 4 punti da recuperare a sole tre giornate dal termine. L’ultimissima speranza l’ha lasciata San Lazzaro, perdendo domenica (87-76 a Novellara). Gli emiliani, in caso di parità, hanno tuttavia gli scontri diretti favorevoli.

Massacrati dalle assenze (fuori ben sei giocatori tra infortuni e altri impegni), i bianconeri si portano addirittura avanti nel primo quarto, guidati da Biandolino e dal solito Bassi. Pian piano, però, è Parma a prendere il controllo delle operazioni, grazie a Brogio e a Gorreri, senza riuscire però mai a scrollarsi di dosso i ragazzi di coach Montuschi. I quali, però, nel finale non trovano la zampata vincente: così il successo va a Colonnelli e compagni, che difendono il terzo posto. Per lo Scirea resta solo l’amaro in bocca dell’ennesima opportunità mancata.

Il tabellino: Benzoni 7, Maltoni 11, Monticelli, Ndour 15, Biandolino 29, Bassi 21, Coralli ne, Baietta, Palazzi ne. All.: Montuschi.