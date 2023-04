Scirea, stasera serve un blitz a Parma per sperare ancora nella salvezza

Difficilissima trasferta per il Gaetano Scirea che, alle 21, salirà la via Emilia per affrontare la Magik Parma, terza forza del campionato. La guardia Simone Colonnelli (17 punti di media) e l’ala Francesco Gorreri (quasi 16 a gara) sono le due principali bocche da fuoco di una formazione che può contare anche sulla freschezza di Arbidans e di due lunghi esperti come Brogio e Tognato. Insomma, una sfida complicata per la truppa di coach Marco Montuschi che, però, questa sera è obbligata a fare il colpaccio: in caso di sconfitta, se la Bsl San Lazzaro sbancasse domani il difficile campo di Novellara sancirebbe la matematica retrocessione della formazione bianconera con tre giornate di anticipo. Per tenere accesa la speranza, quindi, servirebbe un colpo a sorpresa, migliorando il risultato della gara di andata dove, dopo 30’ giocati alla pari, Bassi e compagni caddero in casa per 66-80.