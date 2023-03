Scirea, vale doppio stasera la partita di San Lazzaro

Sfida decisiva per il Gaetano Scirea, che stasera alle 21.15 affronta la Bsl sul campo di San Lazzaro provando a conquistare due punti spartiacque per la stagione. I bolognesi occupano il quintultimo posto, ovvero il primo che permette di evitare la retrocessione diretta, e hanno 4 punti di vantaggio in classifica sui bianconeri. A sette giornate dal termine, un successo oggi dei ragazzi di coach Montuschi potrebbe riaprire la bagarre, mentre una sconfitta, per di più se venisse pure ribaltata la differenza canestri (all’andata finì 70-67 a Bertinoro), sarebbe un duro colpo per le speranze bianconere di salvezza.

Tra le fila della Bsl attenzione al play Gamberini (18 di media), al veterano Tapia e al duo Nanni-Micheli. A Bassi e compagni servirà una prova di alto livello per confermare la crescita delle ultime settimane e tenere accesa la fiammella di una salvezza che a un certo punto sembrava impossibile.