Sconti agli universitari

La Pallacanestro 2.015 lancia una speciale promozione in vista della gara casalinga di domenica contro San Severo (palla a due alle ore 18). Tutti gli studenti universitari potranno infatti acquistare un titolo di accesso al prezzo speciale di 5 euro per il settore giallo. Biglietti che non sono disponibili tramite i ‘normali’ canali di prevendita, bensì potranno essere acquistati domenica presso la biglietteria dell’Unieuro Arena a partire dalle ore 17, oppure oggi e domani negli uffici del club in viale Corridoni 10, dalle 8.30 alle 12.30. Al momento dell’acquisto bisognerà mostrare il badge universitario e un documento di identità.

In occasione del match contro i gialloneri, torna anche il gioco del Carlino che mette in palio cinque biglietti per la sfida: i lettori potranno aggiudicarsi uno dei tagliandi di accesso per assistere gratuitamente alla partita dal settore parterre, chiamando la nostra redazione al numero 0543.453201 alle ore 13 in punto di venerdì. I più veloci a prendere la linea si aggiudicheranno i biglietti: servirà un po’ di fortuna nella facile ipotesi che siano in tanti a telefonare, trovando libero proprio tra una chiamata e l’altra.