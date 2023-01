Scozzoli, una lezione da campione ai ragazzi del Fulcieri Paulucci

Lui conosceva bene quella scuola perché l’ha frequentata sua sorella e perché poco distante c’è la piscina comunale dove ha avuto inizio una storia da nuotatore che l’ha portato fino al titolo mondiale. Anche per questo Fabio Scozzoli era perfettamente a suo agio l’altra mattina, incontrando gli studenti delle classi a indirizzo sportivo del liceo Fulcieri Paulucci di Calboli. Il campione di San Martino in Villafranca è tornato a respirare l’aria dei banchi (anche se i suoi sono stati quelli dell’Iti Marconi), i ragazzi hanno avuto l’opportunità di incontrare uno dei loro idoli.

L’occasione è stata la consegna del premio Gergs, la sezione emiliano-romagnola dell’U-nione Stampa Sportiva Italiana presieduta da Paolo Reggianini, al nuotatore che sta recuperando dopo l’intervento al tendine rotuleo dello scorso novembre: "Non so se mi dovrò ritirare, vediamo. L’operazione dovevo farla comunque per condurre una vita normale. So anche che per andare a Parigi è troppo tardi, se dovessi essere costretto a smettere, vorrei iniziare a fare l’allenatore", ha raccontato Scozzoli, rispondendo alle domande dei ragazzi e della dirigente scolastica Susi Olivetti.

Alcuni degli studenti sono stati premiati dal Gergs, come le campionesse studentesche di beach volley Letizia Bellavista, Alessia Giunchi e Martina Simoncelli, che rappresenteranno l’Italia nelle gare internazionali in Israele, e la classe 4ª F che ha partecipato a un progetto di avviamento al giornalismo condotto da Umberto Suprani, consigliere del Gergs.