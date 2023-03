Seconda Categoria, il clou è la sfida Real Cava-S. Sofia

Seconda Categoria (domani 14,30). Nel turno numero 21 del girone M la capolista Edelweiss Jolly (50) riceve la visita del San Potito (11). Tra le altre gare, riflettori sul derby tra Modigliana (40) e Vecchiazzano (23). Nel gruppo N (19° turno) la capolista Santa Sofia (31) scende in campo domani alle 18.30 in casa del Real Cava (29) all’Antistadio 1. Gli altri match in programma: Virtus San Mauro (13)-Deportivo Roncadello (30), Rubicone Calisese (28)- Sporting Predappio (28) e Collinello (25)-Capanni (24).

Terza Categoria. Squadre in campo, oggi alle 14.30, per il 19° turno. La capolista Fiumanese (44) ospita il San Colombano Italtex (31). Le altre gare: Longianese (28)-Bagnolo (34), Real Cesenatico (20)-Bertinoro (17), Sanzili Cesena (2)-Real Meldola (25), Sporting Valbidente (20)- Junior Gambettola (29) e Union Sammartinese (25)- Vigne (28)-Domani: ArtusiAnna (18)-Atletico Dovadola (34).

f. p.