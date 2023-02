Seconda fase, Forlì può partire davanti a tutti

di Simone Casadei

I due punti strappati dalla Pallacanestro 2.015 a Cento valgono doppio. Sia ragionando su un girone Rosso ormai agli sgoccioli, sia sul Giallo della seconda fase di campionato. I biancorossi, giunti al sesto successo di fila, provano a infilare la fuga verso il primo posto conclusivo, che non avrà grosse ‘ripercussioni’ ma è comunque piuttosto significativo: il trio di testa che procedeva a braccetto da due mesi, infatti, si è definitivamente sfaldato. Forlì è prima da sola con 36 punti, Pistoia (caduta malamente a Chiusi, dove la stessa Forlì deve ancora andare) insegue a 34 e Cento, al secondo passo falso di fila, cade a -4 dalla vetta. Detto ciò, quando mancano appena quattro partite al termine del girone Rosso, il mirino è inevitabilmente puntato sulla seconda fase.

Gli uomini di Antimo Martino se la vedranno con le altre tre big del girone Verde, come detto, nel raggruppamento Giallo. Per la matematica qualificazione servirà soltanto una vittoria (o, in alternativa, uno ‘scivolone’ di Udine), ma il pass è già al collo di Forlì. La quale scatterà, con ogni probabilità, davanti a tutte le avversarie nella classifica del futuro ‘gironcino’ conclusivo (sei partite tra andata e ritorno), ridisegnata con i punti conquistati negli soli scontri diretti della prima fase. L’Unieuro, forte delle tre vittorie nelle quattro partite contro Pistoia e Cento, scatterà con ben 6 punti in saccoccia e la certezza del fattore campo nel primo turno playoff. Se dovesse poi chiudere ai primi quattro posti, anche in caso di accesso alla semifinale della post-season. Le prime due avranno addirittura il fattore campo per tutti i playoff, ciascuna in un tabellone diverso.

Contro chi andranno ad incrociare i guantoni, quindi, i forlivesi? Tre avversarie, di fatto, sono già note: Pistoia (ad oggi avrebbe solo 2 punti), Cantù (4 punti) e la Vanoli Cremona (4 punti). Per conoscere la terza classificata dei gironi Rosso e Verde bisognerà attendere ancora un paio di settimane, ma, salvo stravolgimenti, si tratterà di Cento e Treviglio. Gli uomini di Mecacci devono prestare attenzione all’accorrente Udine, che è comunque distante 4 lunghezze e gli scontri diretti premiano gli emiliani. Difficile che la Benedetto XIV – che non ha un calendario proibitivo, ad eccezione dello scontro diretto di Pistoia – vada completamente in panne. Ma Forlì, che ospiterà i friulani alla penultima giornata, può ‘blindare’ i 6 punti conquistati negli scontri diretti: viceversa, una rimonta di Udine con blitz al Palafiera finirebbe per privare l’Unieuro di 2 punti.

Più aperto il discorso nel girone Verde, con Torino che prova ad insidiare Treviglio al terzo posto. Treviglio che, peraltro, deve ancora sfidare la Vanoli: in palio ci sono punti pesantissimi. I piemontesi sono a -3 dal terzo posto e hanno pure una partita in meno. A prescindere da come andrà a finire, l’Unieuro potrebbe ritrovarsi un’avversaria al proprio fianco a 6 punti nel girone Giallo: Treviglio, nel caso in cui questa vincesse a Cremona; invece Torino, se rimonterà sbancando il campo di Cantù. Entrambi gli scontri diretti si giocano il 19 marzo, in una domenica davvero di fuoco.