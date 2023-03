Seconda fase, verso il debutto Forlì-Cremona

Il presente si chiama Fortitudo Bologna, ma Forlì getta inevitabilmente lo sguardo anche verso il girone Giallo che prenderà immediatamente il via nel fine settimana successivo. Anche perché, in attesa che Lnp ufficializzi il calendario dei vari raggruppamenti della seconda fase, i biancorossi conoscono già il cammino a cui saranno attesi. La composizione delle varie giornate ricalcherà infatti gli accoppiamenti di due stagioni or sono, dal momento che la formula è la medesima.

Cinciarini e compagni, dunque, esordiranno all’Unieuro Arena domenica 2 aprile contro la terza classificata del girone Verde. Piazzamento ancora da assegnare, ma tutto lascia presagire si tratterà della Cremona di Demis Cavina. Attualmente seconda della classe, la Vanoli osserverà infatti il proprio turno di riposo domenica e potrebbe essere agganciata da Treviglio, che se la vedrà contro Rieti ultima della classe. In caso di arrivo a due a 36 punti, ad essere premiati sarebbero proprio gli ex forlivesi Bruttini e Marini in virtù del 2-0 negli scontri diretti, l’ultimo dei quali giocato pochi giorni fa e conclusosi dopo due supplementari.

Insomma, Forlì si prepara all’esordio contro la Vanoli. Quindi, nel weekend seguente (con ogni probabilità anticipando a sabato 8, prima di Pasqua), sarà di scena sul campo della seconda classificata, quindi verosimilmente proprio Treviglio, che ai due ex forlivesi in campo ne ha aggiunto uno in panchina: coach Alex Finelli. Nessun dubbio, invece, per ciò che riguarda la terza giornata: domenica 16 in via Punta di Ferro sbarcherà la Cantù di Meo Sacchetti, per una rivincità – benché con tanti uomini diversi – dei playoff 2022. Infine, spazio al girone di ritorno, con le avversarie che si presenteranno nello stesso ordine dell’andata tra domenica 23 aprile e domenica 7 maggio.

A proposito di Girone Giallo, stasera si definisce l’ultimo dettaglio mancante: la dote di punti che si porteranno dietro Pistoia e Cento, una di fronte all’altra dopo il rinvio del match a febbraio. Entrambe hanno ora 2 punti (all’andata ha vinto Cento), una delle due salirà a 4. Se fosse Pistoia, tornerebbe nel radar di Forlì, visto che la squadra di coach Brienza salirebbe a -2 con gli scontri diretti a favore. Cento arriva al big match dopo la pesante sconfitta casalinga contro Mantova, dopo la quale coach Mecacci ha duramente attaccato i suoi paragonandoli a "un gruppo di alcolizzati".

s. c.