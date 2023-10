Seconda, riflettori su Collinello e Vecchiazzano

Ecco il programma delle formazioni forlivesi di Seconda e Terza Categoria in questo fine settimana, impegnate nella 5ª giornata. In Seconda Categoria le capoliste Vecchiazzano (girone N) e Collinello (O) in campo per tentare l’allungo, ma sfida non facile per la prima in casa della Fiumanese.

Seconda Categoria (domani, 15.30). Girone N: Fiumanese (7)-Vecchiazzano (12), Godo (0)-Deportivo Roncadello (7), Real Cava (0)-San Pancrazio (12), Fornace Zarattini (7)-Valmontone Cstrocaro (3). Girone O: Collinello (10)-Capanni (3), San Colombano Italtex (9)-Perticara (4).

Terza Categoria. Girone A Forlì-Cesena, oggi 15.30: Panighina (7)-Alfero (5), San Carlo (8)-Bertinoro (9), Bagnolo (6)-Union Sammartinese (9), Predappio (2)-AtusiAnna (4), Torresavio (4)-Real Meldola (2), Atletico Piavola (4)-Vallesavio (5). Domani: Atletic Frampula (8)-Sporting Valbidente (3). Girone A Ravenna, oggi (15.30): Carpinello Forlì 1919 (6)-Porto Corsini (3).

f. p.