Selene Sant’Agata, giù il sipario La storia societaria finisce qui

Se ne va un pezzo storico della pallacanestro romagnola. Il Selene Sant’Agata cesserà l’attività dopo trent’anni esatti. L’ultima partita è stata quella di venerdì scorso contro l’Audace Bombers Bologna nella Poule Play Off di serie D. La decisione è stata data sui social da Roberta Colombi, figlia del fondatore Edoardo scomparso nel gennaio 2022, che ha preso da oltre un anno le redini della società vestendo i panni di factotum. Un impegno diventato sempre più gravoso per le tante problematiche da dover gestire dentro e fuori dal campo che sommate agli impegni lavorativi e familiari, non le consentiranno di tenere in vita il club. Edoardo Colombi fondò la società nel 1993 per poter far giocare in Promozione i ragazzi usciti dal settore giovanile del Basket Lugo, una collaborazione durata negli anni che portò Sant’Agata a disputare anche la C2 grazie al titolo sportivo e al roster messo a disposizione dal club lughese.

Il Selene ha poi iniziato a camminare con le proprie gambe salendo in un paio di occasioni in D, torneo in cui militava da 6 anni e dove nello scorso campionato aveva raggiunto la finale playoff. Quest’anno la stagione non è stata positiva: la squadra si è fermata alla seconda fase. "La decisione è stata davvero dolorosa – spiega Roberta Colombi –. Per mesi ho pensato se continuare o no e alla fine ha prevalso la razionalità. L’impegno è davvero grande e faticoso perché siamo soltanto io e il mio compagno a curare il lato amministrativo e sportivo. Già nella scorsa stagione avevo deciso di smettere, ma il modo in cui abbiamo perso la finale mi ha spinto ad andare avanti, mentre ora è arrivato il momento di terminare questa stupenda avventura. Oltre alla delusione per la collaborazione a livello giovanile con Massa Lombarda che non ha dato i frutti sperati, c’erano troppe incognite come la riforma dei campionati e dello sport che peseranno enormemente sulle casse del club e che non mi avrebbero permesso di avere la solita tranquillità. Andare avanti sarebbe stato un azzardo. La scelta è stata presa per mia volontà, perché tutti i componenti della squadra attuale sarebbero rimasti anche nella prossima stagione e quindi avremmo potuto continuare". Cosa le resta di questa avventura trentennale? "La soddisfazione e di aver contribuito insieme a mio padre a creare qualcosa di importante per far stare bene le persone e lo si è visto nei tanti messaggi di affetto che mi sono arrivati quando ho annunciato la mia decisione. Voglio ringraziare l’allenatore Daniele Dalpozzo che negli ultimi sei anni è stato fondamentale per far crescere la società a livello sportivo e umano". Quali ricordi le resteranno maggiormente? "La promozione in serie D con il gruppo del 1984 quando mio padre allenava e la scorsa stagione: siamo riusciti ad arrivare in finale senza perdere neanche una partita nei playoff e dovendo trovare spesso un campo dove allenarci per problemi legati all’inagibilità della nostra palestra. Resterò comunque nel mondo del basket, perché non saprei vivere senza".

Luca Del Favero