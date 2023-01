Semprini Cesari ai Baskérs

Colpo di mercato per i Baskérs Forlimpopoli, che hanno annunciato il ritorno in maglia rossonera dell’ala Ettore Semprini Cesari (foto a sinistra), già nella passata stagione con addosso la casacca artusiana chiudendo la sua esperienza con oltre 5 punti di media in 22 partite. Quest’anno, il lungo riminese classe 2001 aveva provato a fare il salto di categoria con la maglia della Teramo a Spicchi, formazione impegnata nel girone D della serie B. Il rientro di giocatori importanti e lo scarso minutaggio fin qui collezionato hanno indotto Semprini a valutare le alternative, trovando i Baskérs pronti a riabbracciarlo.

"Ho fatto questa scelta per ritrovare stimoli e spazio per giocare di più – ha dichiarato –. Quando si è prospettata la possibilità di tornare ai Baskérs non ho esitato un attimo a coglierla, tornando in una piazza dove mi sono trovato in sintonia. Ora l’auspicio è quello di crescere con la squadra e provare ad agguantare il nono posto che vale i playoff".