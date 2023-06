Serie A2, febbrili settimane per l'off-season estiva, scadenze da rispettare entro luglio

Mandata a tutti gli effetti in archivio la stagione sportiva 202223, la serie A2 comincia a preparare il nuovo campionato. Le società di seconda serie sono alle prese con le febbrili settimane volte alla costruzione dei nuovi roster, nonché con la parte più burocratica dell’off-season estiva. In questi giorni andranno infatti sbrigati i principali adempimenti relativamente alla stagione sportiva 202324, da portare a conclusione entro la metà del prossimo mese. Entro venerdì prossimo, innanzitutto, sarà necessario presentare tutta la documentazione di iscrizione – come da indicazioni Fip – affinché sia regolarmente concessa la licenza di partecipazione alla prossima A2. Nei successivi sette giorni, quindi, andranno integrate eventuali mancanze rilevate da apposito controllo Com.Te.C., ma, soprattutto, entro venerdì 7 luglio andrà versata la prima rata Fip, requisito necessario per l’iscrizione. Lunedì 10, poi, andrà presentata la fidejussione. Tutte scadenze che la Pallacanestro 2.015 non avrà problemi a rispettare.

Poi, finalmente, si entrerà nel vivo. Sì, perché venerdì 14 luglio il Consiglio Federale Fip ratificherà l’iscrizione delle 24 squadre, con possibili ‘valzer’ di titoli sportivi (Mantova è già sul punto di cedere il suo alla Sebastiani Rieti). Nella stessa giornata, inoltre, si comporranno ufficialmente i gironi. Mercoledì 2 agosto, infine, si procederà alla compilazione dei calendari.

s. c.