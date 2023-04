Il ‘caso Lusha’ squassa la classifica del girone D di serie D: 4 i punti di penalizzazione inflitti dalla Procura Federale al Fanfulla per aver inserito in distinta e impiegato, dalla 5ª alla 14ª giornata, l’attaccante albanese Klajdi Lusha, classe 2003 ex Parma, malgrado fosse gravato da una squalifica da scontare, risalente alla stagione 202122. Una leggerezza clamorosa, per effetto di cui il Guerriero sprofonda a quota 42, in piena zona playout, vendendosi superato da Mezzolara, Lentigione, Sant’Angelo e Crema, quando mancano appena due giornate. Inflitti inoltre 4 mesi e 15 giorni di inibizione al presidente Luigi Barbati e 300 euro di ammenda al club.

Terremoto anche in serie C. Il Tribunale Federale Nazionale ha infatti irrogato 4 punti di penalizzazione all’Imolese per inadempienze amministrative (mancato versamento di ritenute Irpef e contributi Inps), di conseguenza decretandone la retrocessione in D. Inflitti anche 6mila euro di ammenda al club e 4 mesi e mezzo di inibizione all’amministratore unico Stefano Frassetto. La società rossoblù ha già preannunciato reclamo, chiedendo la sospensione della sanzione e il blocco dei playout.

m. lo.