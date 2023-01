Serie D Oggi tanti anticipi in ottica playoff Oltre alla Sammaurese, anche Aglianese e Ravenna E c’è in campo anche la capolista Giana Arminio

In vista del turno infrasettimanale del prossimo mercoledì, la Sammaurese ha ’anticipato i tempi’ scendendo in campo oggi contro la Bagnolese alle 14.30. Gli emiliani sono alla ricerca di punti per lasciare la scomoda posizione di penultima in classifica. Da parte loro, i giallorossi sono settimi a 2 punti dal quinto posto e dunque dai playoff: vincendo, passerebbero almeno 24 ore tra le big del campionato. Oggi sono impegnate molte altre pretendenti ai playoff: si giocano anche Aglianese-Lentigione, Correggese-Corticella, Mezzolara-Giana Erminio e Salsomaggiore-Ravenna.

Quello che manca in modo evidente alla Bagnolese è l’equilibrio e la differenza reti che mostra un allarmante -17 spiega come siano molti, troppi, i gol incassati, soprattutto in rapporto ai pochi segnati. Gallicchio non potrà utilizzare lo squalificato Davide Calabretti, ma potrà contare su un nuovo difensore, Giacomo Savino, classe 2003, che è arrivato da pochi giorni e oggi potrebbe già scendere in campo.