Sestri Levante-Rimini senza casa. Tiene banco il ’giallo stadio’

"Dove si gioca Sestri Levante-Rimini?". La domanda rimbalza da giorni per le vie di Rimini. Ma la risposta, a poco più di 24 dalla gara in programma domani sera, viaggia ancora con un punto interrogativo grande come una casa. Perché una casa, in effetti, al momento il Sestri Levante non ce l’ha, almeno fino a quando lo stadio ’Sivori’ non sarà adatto alla serie C. Cioè al termine del lavori di ristrutturazione. Ma, allora, dove si gioca la gara di domani sera? Il club di Piazzale del Popolo attende notizie dalla Liguria. Quasi sicuramente si giocherà allo Stadio di Marmi di Carrara, ma probabilmente a porte chiuse. Decisione, questa, che potrebbe arrivare dalla Questura toscana (che inizialmente non aveva dato il via libera al match dell’undicesima giornata), per ragioni di ordine pubblico. Situazione quanto meno bizzarra considerando che stiamo parlando di un campionato professionistico, con delle regole precise da rispettare. Ma tant’è. E a pagare questa situazione paradossale (sono giorni che il Sestri Levante cerca una soluzione alternativa trovando soltanto porte chiuse in faccia, da La Spezia a Pontedera), saranno probabilmente i tifosi del Rimini che non potranno seguire la propria squadra in Toscana, o da qualsiasi altra parte si giochi, alla fine, il posticipo di domani sera.

Il Rimini non conosce ancora la meta da raggiungere, ma sa che contro il Sestri Levante si gioca un altra buona fetta di stagione. Quella ’costruita’ dai progressi, almeno dal punto di viste dei risultati, maturati negli ultimi giorni. Il pareggio con l’Ancona, la vittoria con la Lucchese, prenderanno decisamente corpo con un risultato positivo contro una diretta concorrente nella parte bassa della classifica. Troise viaggia con un organico quasi al completo.

Non ci sarà Delcarro che con i biancorossi tornerà a correre più intensamente dalla prossima settimana, in vista della sfida casalinga con la Spal. Non ci sarà Marchesi, ancora alle prese con un fastidio muscolare. Per il resto la truppa è al completo e il tecnico partenopeo potrebbe decidere di non cambiare troppo strada. Al netto della fatica e di qualche acciacco. Tutto sarà più chiaro questa mattina dopo l’allenamento di rifinitura sul sintetico del ’Neri’. Poi la partenza, presumibilmente verso la Toscana, per cercare di togliere quel fastidioso zero dalla casella dei punti raccolti lontano dal ’Romeo Neri’.