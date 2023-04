Sfida alla regina di coppe che ora recupera Lacey

Dopo una prima parte di campionato piena di successi e di soddisfazione, l’Unieuro ospita al Palafiera la Vanoli Cremona per la prima giornata del Girone Giallo. Una seconda fase che definirà la griglia playoff, ma soprattutto sarà per la squadra di coach Antimo Martino una lunga prova generale in vista della post season che assegnerà le due promozioni nella massima serie. E questa sera c’è subito una delle big del campionato.

Cremona in questa stagione ha già conquistato ben due titoli, prima la Supercoppa (battendo San Severo per 67-71 proprio al Palafiera) e poi la Coppa Italia (65-60 in finale contro Cento). I lombardi possono contare su una squadra profonda, che fa dell’intensità e della freschezza fisica il proprio punto di forza: i punti di riferimento offensivo tra gli italiani sono Mirza Alibegovic (quasi 11 a gara) e l’ex Ravenna Davide Denegri (12 punti e 2 assist a gara), che in cabina di regia si alterna con Lorenzo Caroti (9+4 assist di media), mentre nello spot di guardia è atteso l’americano Trevor Lacey (9+4 anche per lui), di rientro dal suo secondo lungo stop stagionale per infortunio. Da notare che la Coppa Italia è stata conquistata nonostante la sua assenza.

Gli infortuni non hanno risparmiato nemmeno l’altro americano, Jalen Cannon, che ha finito la sua stagione a causa della rottura del tendine rotuleo del ginocchio: al suo posto è arrivato AJ Pacher (12 di media con il 65% da 2 e il 41% da 3) che con la sua bidimensionalità ha fornito nuove alternative allo scacchiere di coach Demis Cavina, che allena una squadra che ha nella fisicità delle sue ali il tratto distintivo. Da Paul Eboua e Joseph Mobio, fino al rientrante Andrea Pecchia, sono molti i giocatori in grado di impattare su entrambi i lati del campo.

Non a caso, Cremona ha terminato la prima fase con la seconda miglior difesa del girone Verde (70 punti subiti a gara, grazie anche all’impatto di uno specialista come Matteo Piccoli, giocatore capace anche di realizzare canestri pesanti (tanto che nella recente finale di coppa contro Cento è stato votato miglior giocatore). Insomma, tante alternative, minutaggi e responsabilità diffusi: Cremona è tutt’altro che un avversario semplice per Forlì, nonostante parta nella seconda fase con soli 2 punti, ultima nel girone Giallo, a causa dello 02 negli scontri diretti contro Treviglio, che ha battuto la Vanoli di misura sia all’andata (64-61) che al ritorno (87-89 dopo due tempi supplementari).

Per Sanford e soci, quindi, si preannuncia una partita tattica e nervosa, dai punteggi bassi: un ottimo antipasto di playoff da cui, al di là del risultato, i biancorossi dovranno trarre preziose informazioni per consolidare le proprie consapevolezze in vista dell’ultima fase del torneo.

Valerio Rustignoli