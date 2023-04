Si gioca alle 18.30 Biglietti disponibili anche al PalaRadi

È scattata la prevendita per la trasferta di domenica a Cremona (ore 18.30), gara cruciale per il cammino di Forlì nel girone Giallo. I biglietti per il settore ospiti sono disponibili online su vivaticket.com oppure, in alternativa, potranno essere acquistati il giorno della partita presso la biglietteria del palasport (aperta dalle 16.30). Sono disponibili due tipologie di tagliandi: tribuna ospiti e gradinata ospiti. La prima è in vendita al prezzo di 18 euro, con riduzioni per over 65 (14 euro) e ragazzi tra i 13 e i 18 anni (12 euro). La tariffa intera della gradinata, invece, è fissata a 12 euro. In questo settore, i biglietti ridotti (10 euro over 65 e 13-18 anni) saranno acquistabili esclusivamente domenica al botteghino. Ingresso gratuito, infine, per gli under 12: anche in questo caso sarà necessaria ritirare il tagliando presso il palasport.