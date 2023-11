Si recupera oggi. Pistoiese-Prato

Si recupera oggi (14.30) la partita Prato-Pistoiese, rinviata domenica scorsa a causa degli eventi alluvionali che hanno colpito nei giorni scorsi la Toscana. Un match che riguarda i quartieri alti della classifica con la Pistoiese, attualmente in nona posizione con 15 punti, che nel caso di un successo nel sentito derby raggiungerebbe al quinto posto il nutrito gruppo a quota 18 composto da Forlì, Lentigione, Carpi e Corticella; gruppo che insegue Ravenna (24), Victor San Marino (23), Imolese (22) e Fanfulla (19). In questi giorni quattro giocatori hanno rescisso il contratto con la Pistoiese: Piscitella, Marquez, Lorkipanidzen e Oubakent che, considerate le ambizioni della società, saranno presto rimpiazzati. Il deludente Prato, con 12 punti, viaggia in 12ª posizione.

f. p.