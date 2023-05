Softball Forlì a caccia del rilancio in casa della cenerentola Sestese

Il Softball Forlì ritorna finalmente in campo e lo fa cercando il rilancio in Toscana, sul diamante fiorentino della Sestese, formazione cenerentola del campionato: si gioca l’ottava giornata (gara1 alle al via ore 14, gara2 alle 16.30), ovvero la penultima del girone di andata.

Entrambe le squadre sono reduci da una settimana di sosta forzata: nello scorso turno le toscane avrebbero dovuto giocare a Pianoro, mentre Forlì doveva ospitare la capolista Saronno in un avvincente quanto duto big match. Le due partite in questione hanno invece subìto uno stop preventivo per decisione della Federazione, in ragione dell’allerta meteo. Il match delle ragazze del manager Francisca contro Saronno verrà recuperato venerdì 2 giugno. In precedenza era arrivata la doppia sconfitta di Bollate, a causa della quale le romagnole avevano perso la vetta della graduatoria.

La drammatica situazione meteo col devastante maltempo abbattutosi su Forlì ha anche impedito in settimana alla squadra di allenarsi. La compagine bianconera, inoltre, deve sempre fare i conti con gli infortuni di Laghi e Maroni, cui va aggiunta la quasi certa assenza di Gasparotto, sua punta di diamante, che sta per volare negli Stati Uniti per giocare nel campionato Pro Fastpitch.

Senza Gasparotto né Maroni, il ruolo di catcher toccherà necessariamente a Noemi Giacometti: la castellana, alla prima stagione con la maglia forlivese, non sarà comunque una che si improvvisa in tale veste, perché in passato il ricevitore lo ha fatto spesso, anche se poi nelle ultime stagioni si è posizionata quasi sempre agli esterni. E’ anche possibile che dietro al piatto ci sia spazio pure per la giovanissima Giulia Matta.

Ultima in classifica con appena un successo in dodici partite, l’avversaria oggi di Forlì è anche rimasta senza le sue due americane, che in settimana hanno fatto le valigie. In particolare, la texana Makemson era il miglior battitore del line up e la sua assenza è un problema davvero grosso per un attacco che finora ha fatto fatica a collezionare valide e produrre punti.

In pedana a Sesto Fiorentino la prima sfida sarà Cacciamani contro Baule, quindi nella ripetizione l’americana di Forlì, Alyssa Graves, se la vedrà con la cubana Diaz Nunez. Il tutto naturalmente è subordinato alla situazione meteorologica, che finora anche in Toscana appare poco incoraggiante.

Le altre partite della giornata: Inox Team Saronno-Taurus Donati Gomme Old Parma, Mkf Bollate-Rheavendors Caronno, Mia Office Blue Girls Pianoro-Macerata, Metalco Thunders Castelfranco-Bertazzoni Collecchio. en. ma.