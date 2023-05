Softball Forlì, ora si fa sul serio Primato sott’esame contro Bollate

Adesso si fa sul serio: prima Bollate e poi Saronno, vale a dire le ultime due finaliste-scudetto: due weekend di fuoco attendono il Forlì Softball, che dopo cinque giornate si trova al primo posto e ora cercherà di difenderlo dall’assalto delle immediate inseguitrici, una dopo l’altra, nel giro di otto giorni. Si parte oggi in terra milanese, sul diamante di Ospiate, gara1 alle 16 e gara2 alle 18.30.

Terze in graduatoria, con un record di 7-3, le rossoblù milanesi nell’ultimo turno si sono sbarazzate del Pianoro con due netti successi, in un match che sulla carta appariva assai più equilibrato. Il Bollate dunque si conferma tra le favorite e buona parte del merito va senz’altro alle due ottime straniere con cui si è rinforzato. La giapponese Eguchi Mikiko è il miglior battitore della A1, con una media battuta stratosferica di .652: assieme ad Elisa Cecchetti e Bigatton, entrambe oltre i .480, costituisce il nucleo principale di un lineup da gestire con cautela.

L’altra novità straniera è in pedana: si tratta della nazionale australiana Gabbie Plain, che ha già accumulato statistiche importanti, miglior media Era (appena 0.44 punti subiti se giocasse tutti gli inning) e maggior numero di strike out (50): peraltro Plain è sportivamente cresciuta negli Usa, ha giocato al college con Washington University ed è stata una ‘All America’ per la Ncaa. È nuovo per Bollate anche il manager, il venezuelano Arocha Brea, fresco dello scudetto 2022 vinto con Saronno appunto contro le milanesi.

In campo servirà la miglior Forlì della stagione, sebbene vada registrato il primo infortunio: il manager forlivese Francisca dovrà fare a meno di Martina Laghi, fuori per un problema muscolare accusato contro Castelfranco: col suo .440 di media e 7 punti battuti a casa, Laghi è stata finora una spina nel fianco delle difese. Un brutto colpo per un attacco che sta colpendo con una media di .346, guidato da Ricchi e soprattutto da una inarrestabile Gasparotto.

Sulla pedana forlivese ovviamente Cacciamani (nella foto), con un solido 1.48 di media Era, 45 eliminazioni al piatto e cinque partite vinte, la migliore in A1; ad affiancarla Alyssa Graves, che sta trovando la condizione sebbene ogni tanto accusi qualche ’fuorigiri’ pericoloso.

Le altre gare: Taurus Donati Parma-Metalco Thunders Castelfranco, Macerata-Sestese, Inox Saronno-Mia Office Blue Girls Pianoro e Bertazzoni Collecchio-Rheavendors Caronno.